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    Лукас Фрейтас - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Фрейтас
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 2001 (23 года)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.11.2024 1' - 90' Жувентуде 2:1 Баия Бразилия. Серия А, 33 тур
    03.11.2024 1' - 59' Жувентуде 0:3 Форталеза Бразилия. Серия А, 32 тур
    26.10.2024 Был в запасе Фламенго 4:2 Жувентуде Бразилия. Серия А, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 10 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:1 Баия (Салвадор)
    03.11.2024 1' -59' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:3 Форталеза (Форталеза)
    26.10.2024 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.10.2024 82' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    45'
    29.09.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    21.09.2024 Был в запасе Витория (Сальвадор) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    15.09.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.08.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    04.08.2024 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    28.07.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Крисиума (Крисиума)
    25.07.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    22.07.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    17.07.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.07.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    05.07.2024 Был в запасе Баия (Салвадор) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    30.06.2024 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 2:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    27.06.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2024 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    12.06.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Витория (Сальвадор)
    06.06.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    02.06.2024 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    22.04.2024 1' -38' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 5:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    9' 38'
    18.04.2024 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.04.2024 Был в запасе Крисиума (Крисиума) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
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