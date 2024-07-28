Лукас Фрейтас - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фрейтас
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2001 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Фрейтас
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 2001 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|1' - 90'
|Жувентуде
|2:1
|Баия
|Бразилия. Серия А, 33 тур
|03.11.2024
|1' - 59'
|Жувентуде
|0:3
|Форталеза
|Бразилия. Серия А, 32 тур
|26.10.2024
|Был в запасе
|Фламенго
|4:2
|Жувентуде
|Бразилия. Серия А, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|10
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:1
|Баия (Салвадор)
|03.11.2024
|1' -59'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Форталеза (Форталеза)
|26.10.2024
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.10.2024
|82' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|45'
|29.09.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.09.2024
|Был в запасе
|Витория (Сальвадор)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.09.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.08.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.08.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|28.07.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Крисиума (Крисиума)
|25.07.2024
|1' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.07.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|17.07.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.07.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Баия (Салвадор)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|27.06.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2024
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Витория (Сальвадор)
|06.06.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.04.2024
|1' -38'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|5:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|9' 38'
|18.04.2024
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Крисиума (Крисиума)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)