Уго Фариас - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арапирака
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Фариас
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арапирака
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.11.2024
|1' - 75'
|Коринтианс
|2:0
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 32 тур
|37'
|01.11.2024
|Был в запасе
|Расинг Клуб
|2:1
|Коринтианс
|Копа Судамерикана, 1/2 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|23
|0
|4
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2024
|1' -75'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|37'
|06.10.2024
|85' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.09.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|15.09.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.09.2024
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.08.2024
|77' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.08.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|90' 62'
|04.08.2024
|1' -69'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|29.07.2024
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|21.07.2024
|1' -71'
|Баия (Салвадор)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Крисиума (Крисиума)
|54'
|11.07.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|07.07.2024
|1' -58'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.07.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:2
|Витория (Сальвадор)
|02.07.2024
|1' -78'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.06.2024
|1' -82'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|23.06.2024
|1' -86'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|20.06.2024
|1' -66'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|16.06.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|31'
|12.06.2024
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.05.2024
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.05.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Форталеза (Форталеза)
|28.04.2024
|1' -74'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|45'
|21.04.2024
|1' -69'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|18.04.2024
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|14.04.2024
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|90'