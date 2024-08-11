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    Уго Фариас - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Уго
    Фамилия Фариас
    Команда Коринтианс
    Состав Основной
    Родной город Арапирака
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 августа 1997 (27 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.11.2024 1' - 75' Коринтианс 2:0 Палмейрас Бразилия. Серия А, 32 тур
    37'
    01.11.2024 Был в запасе Расинг Клуб 2:1 Коринтианс Копа Судамерикана, 1/2 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коринтианс 23 0 4 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2024 1' -75' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    37'
    06.10.2024 85' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.09.2024 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.09.2024 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    15.09.2024 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    01.09.2024 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    25.08.2024 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    18.08.2024 77' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.08.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    90' 62'
    04.08.2024 1' -69' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    29.07.2024 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    26.07.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    21.07.2024 1' -71' Баия (Салвадор) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    17.07.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Крисиума (Крисиума)
    54'
    11.07.2024 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    07.07.2024 1' -58' Крузейро (Белу-Оризонти) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.07.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:2 Витория (Сальвадор)
    02.07.2024 1' -78' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    27.06.2024 1' -82' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:1 Куяба (Куяба)
    23.06.2024 1' -86' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    20.06.2024 1' -66' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    16.06.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    31'
    12.06.2024 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    11.05.2024 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    05.05.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Форталеза (Форталеза)
    28.04.2024 1' -74' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    45'
    21.04.2024 1' -69' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    18.04.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    14.04.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    90'
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