Бруно Запелли - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Запелли
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлос Пас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Запелли
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Карлос Пас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.11.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 19 тур
|10.11.2024
|66' - 90'
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 33 тур
|69'
|03.11.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Витория
|Бразилия. Серия А, 32 тур
|27.10.2024
|79' - 90'
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 31 тур
|23.10.2024
|72' - 90'
|Флуминенсе
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|Бразилия. Серия А, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|0
|4
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2024
|66' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|69'
|03.11.2024
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:2
|Витория (Сальвадор)
|27.10.2024
|79' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.10.2024
|72' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|18.10.2024
|68' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|5:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.10.2024
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|30.09.2024
|1' -66'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|15.09.2024
|1' -72'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|19.08.2024
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|90'
|12.08.2024
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|50'
|04.08.2024
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|29.07.2024
|1' -77'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|22.07.2024
|1' -60'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.07.2024
|72' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Баия (Салвадор)
|08.07.2024
|1' -75'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|04.07.2024
|1' -68'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|01.07.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|12'
|27.06.2024
|80' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.06.2024
|84' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|20.06.2024
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2024
|83' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|90'
|14.06.2024
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:1
|Крисиума (Крисиума)
|23'
|03.06.2024
|66' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|12.05.2024
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.05.2024
|1' -69'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|29.04.2024
|68' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.04.2024
|47' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2024
|63' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|14.04.2024
|73' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:0
|Куяба (Куяба)
|82'