Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Лукас Эскивель - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Эскивель
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Родной город Санта-Фе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 2001 (23 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.11.2024 1' - 90' Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 19 тур
    10.11.2024 1' - 66' Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилия. Серия А, 33 тур
    03.11.2024 1' - 90' Атлетико Паранаэнсе 1:2 Витория Бразилия. Серия А, 32 тур
    27.10.2024 1' - 90' Атлетико Паранаэнсе 3:0 Крузейро Бразилия. Серия А, 31 тур
    23.10.2024 Был в запасе Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилия. Серия А, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 27 0 4 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.11.2024 1' -66' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    03.11.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Витория (Сальвадор)
    27.10.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.10.2024 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    18.10.2024 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 5:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    30'
    05.10.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    30.09.2024 1' -75' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.09.2024 1' -90' Крисиума (Крисиума) 0:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    15.09.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    27.08.2024 1' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.08.2024 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    12.08.2024 59' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    04.08.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:2 Гремио (Порту-Алегри)
    29.07.2024 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    22.07.2024 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.07.2024 76' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    77'
    04.07.2024 1' -78' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    01.07.2024 1' -90' Витория (Сальвадор) 0:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    27.06.2024 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.06.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    45'
    20.06.2024 1' -82' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    77'
    16.06.2024 1' -73' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.06.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:1 Крисиума (Крисиума)
    12.05.2024 1' -67' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    45' 67'
    05.05.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    26'
    29.04.2024 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    73'
    21.04.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2024 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    71'
    14.04.2024 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 4:0 Куяба (Куяба)
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 