Дерик Ласерда - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Дерик
|Фамилия
|Ласерда
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Женейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|191
|Имя
|Дерик
|Фамилия
|Ласерда
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Женейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1999 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.07.2024
|1' - 55'
|Фламенго
|1:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 15 тур
|6' 55'
|30.06.2024
|1' - 75'
|Куяба
|1:1
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 13 тур
|33' 45'
|27.06.2024
|60' - 90'
|Коринтианс
|1:1
|Куяба
|Бразилия. Серия А, 12 тур
|23.06.2024
|79' - 90'
|Куяба
|0:0
|Атлетико Гойяненсе
|Бразилия. Серия А, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|8
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -55'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|6' 55'
|30.06.2024
|1' -75'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|33' 45'
|27.06.2024
|60' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|23.06.2024
|79' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.06.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Витория (Сальвадор)
|06.05.2024
|1' -84'
|Куяба (Куяба)
|0:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|43'
|28.04.2024
|1' -79'
|Куяба (Куяба)
|0:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|21.04.2024
|67' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|14.04.2024
|1' -62'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:0
|Куяба (Куяба)
|41'