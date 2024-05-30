Алехандро Бран - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Бран
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Бран
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 марта 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|64' - 90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|Был в запасе
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|30.05.2024
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|2:0
|Миннесота Юнайтед
|США. МЛС, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|64' -90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика