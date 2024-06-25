Джейланд Митчелл - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Джейланд
|Фамилия
|Митчелл
|Команда
|Алахуэленсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Джейланд
|Фамилия
|Митчелл
|Команда
|Алахуэленсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|1' - 90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика