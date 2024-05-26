Джейсен Рассел-Роу - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джейсен
|Фамилия
|Рассел-Роу
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Джейсен
|Фамилия
|Рассел-Роу
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.06.2024
|85' - 90'
|Аргентина
|2:0
|Канада
|Кубок Америки, 1 тур
|02.06.2024
|68' - 90'
|Пачука
|3:0
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Финал
|26.05.2024
|1' - 62'
|Орландо Сити
|0:2
|Коламбус
|США. МЛС, 21 тур