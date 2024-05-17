Дмитрий Бах - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Бах
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2007 (16 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Бах
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.05.2024
|88' - 90'
|Динамо (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|88' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)