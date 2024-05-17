Абдулла Ашуров - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Отчество
|Тейранович
|Фамилия
|Ашуров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2007 (16 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Абдулла
|Отчество
|Тейранович
|Фамилия
|Ашуров
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 2007 (16 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.05.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 10 тур