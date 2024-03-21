Милош Брнович - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Брнович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Брнович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|1' - 90'
|Бельгия
|2:0
|Черногория
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.06.2024
|1' -90'
|Бельгия
|2:0
|Черногория
|25.03.2024
|Был в запасе
|Черногория
|1:0
|Северная Македония
|21.03.2024
|Был в запасе
|Беларусь
|0:2
|Черногория