Паскаль Лорец - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Лорец
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 2003 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Паскаль
|Фамилия
|Лорец
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 июня 2003 (21 год)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.06.2024
|Был в запасе
|Швейцария
|4:0
|Эстония
|Товарищеские матчи. Сборные
|21.05.2024
|Был в запасе
|Люцерн
|1:2
|Стад Лозанна Уши
|Швейцария. Суперлига, 5 тур
|18.05.2024
|1' - 90'
|Ивердон
|3:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 4 тур
|15.05.2024
|1' - 90'
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 3 тур
|10.05.2024
|1' - 90'
|Люцерн
|1:1
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|10.08.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:1
|Юргорден (Стокгольм)