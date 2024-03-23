Доминик Холлы - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Холлы
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Холлы
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|68' - 90'
|Словакия
|4:0
|Сан-Марино
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|60' - 90'
|Яблонец
|1:0
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
|90'
|16.05.2024
|1' - 46'
|Яблонец
|3:0
|Пардубице
|Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
|12.05.2024
|60' - 90'
|Богемианс 1905
|1:1
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 2 тур