Джей Идзес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Идзес
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Идзес
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.05.2024
|1' - 87'
|Кремонезе
|0:0
|Венеция
|Италия. Серия В, Финал, первый матч
|24.05.2024
|1' - 90'
|Венеция
|2:1
|Палермо
|Италия. Серия В, 1/2 финала, ответный матч
|20.05.2024
|1' - 90'
|Палермо
|0:1
|Венеция
|Италия. Серия В, 1/2 финала, первый матч
|64'
|10.05.2024
|1' - 84'
|Специя
|2:1
|Венеция
|Италия. Серия В, 38 тур
|17'
|05.05.2024
|1' - 90'
|Венеция
|2:1
|Феральписало
|Италия. Серия В, 37 тур
|01.05.2024
|1' - 90'
|Катанцаро
|3:2
|Венеция
|Италия. Серия В, 36 тур
|14' 55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|27
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2024
|1' -87'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|24.05.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|20.05.2024
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Венеция (Венеция)
|64'
|10.05.2024
|1' -84'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|17'
|05.05.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|01.05.2024
|1' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|3:2
|Венеция (Венеция)
|14' 55'
|26.04.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:1
|Кремонезе (Кремона)
|20.04.2024
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|14.04.2024
|1' -78'
|Венеция (Венеция)
|2:0
|Брешиа (Брешиа)
|07.04.2024
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|59'
|01.04.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:3
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|15.03.2024
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|10.03.2024
|46' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:1
|Бари (Бари)
|03.03.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|28.02.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:0
|Циттаделла (Циттаделла)
|24.02.2024
|1' -90'
|Пиза (Пиза)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|18.02.2024
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Модена (Модена)
|10.02.2024
|1' -90'
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|0:3
|Венеция (Венеция)
|03.02.2024
|90' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Тернана (Терни)
|07.10.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:2
|Парма (Парма)
|30.09.2023
|1' -90'
|Модена (Модена)
|1:3
|Венеция (Венеция)
|26.09.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:3
|Палермо (Палермо)
|23.09.2023
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|15.09.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|03.09.2023
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:0
|Венеция (Венеция)
|30.08.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|20.08.2023
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Комо (Комо)