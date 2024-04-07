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    Джей Идзес - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Джей
    Фамилия Идзес
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 2000 (23 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.05.2024 1' - 87' Кремонезе 0:0 Венеция Италия. Серия В, Финал, первый матч
    24.05.2024 1' - 90' Венеция 2:1 Палермо Италия. Серия В, 1/2 финала, ответный матч
    20.05.2024 1' - 90' Палермо 0:1 Венеция Италия. Серия В, 1/2 финала, первый матч
    64'
    10.05.2024 1' - 84' Специя 2:1 Венеция Италия. Серия В, 38 тур
    17'
    05.05.2024 1' - 90' Венеция 2:1 Феральписало Италия. Серия В, 37 тур
    01.05.2024 1' - 90' Катанцаро 3:2 Венеция Италия. Серия В, 36 тур
    14' 55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 27 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2024 1' -87' Кремонезе (Кремона) 0:0 Венеция (Венеция)
    24.05.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Палермо (Палермо)
    20.05.2024 1' -90' Палермо (Палермо) 0:1 Венеция (Венеция)
    64'
    10.05.2024 1' -84' Специя (Ла Специя) 2:1 Венеция (Венеция)
    17'
    05.05.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Феральписало (Сало)
    01.05.2024 1' -90' Катанцаро (Катанцаро) 3:2 Венеция (Венеция)
    14' 55'
    26.04.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:1 Кремонезе (Кремона)
    20.04.2024 1' -90' Лекко (Лекко) 1:2 Венеция (Венеция)
    14.04.2024 1' -78' Венеция (Венеция) 2:0 Брешиа (Брешиа)
    07.04.2024 1' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:0 Венеция (Венеция)
    59'
    01.04.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:3 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    15.03.2024 1' -90' Палермо (Палермо) 0:3 Венеция (Венеция)
    10.03.2024 46' -90' Венеция (Венеция) 3:1 Бари (Бари)
    03.03.2024 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Венеция (Венеция)
    28.02.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:0 Циттаделла (Циттаделла)
    24.02.2024 1' -90' Пиза (Пиза) 1:2 Венеция (Венеция)
    18.02.2024 1' -90' Венеция (Венеция) 2:2 Модена (Модена)
    10.02.2024 1' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:3 Венеция (Венеция)
    03.02.2024 90' -90' Парма (Парма) 2:1 Венеция (Венеция)
    27.01.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:0 Тернана (Терни)
    07.10.2023 1' -90' Венеция (Венеция) 3:2 Парма (Парма)
    30.09.2023 1' -90' Модена (Модена) 1:3 Венеция (Венеция)
    26.09.2023 1' -90' Венеция (Венеция) 1:3 Палермо (Палермо)
    23.09.2023 1' -90' Брешиа (Брешиа) 0:0 Венеция (Венеция)
    15.09.2023 1' -90' Венеция (Венеция) 1:0 Специя (Ла Специя)
    03.09.2023 1' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:0 Венеция (Венеция)
    30.08.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Венеция (Венеция)
    20.08.2023 1' -90' Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
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