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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Сантьяго Кастро
Статистика
€ 32 млн
Сантьяго Кастро - статистика
Рома
18 сентября 2004 (22), Буэнос-Айрес
#9 | Нападающий
179 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
69' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
57' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
63' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
57' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
67' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
68' - 90'
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