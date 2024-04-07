Марк Мокин - статистика
#71 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Мокин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Марк
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Мокин
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 2006 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2024
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:4
|Балтика-БФУ (Калининград)
|07.04.2024
|59' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|71' 90'