Максим Печенкин - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Печенкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Печенкин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур