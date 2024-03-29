Ефим Кузьмин - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Кузьмин
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|46' - 83'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|46' -83'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|65' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)