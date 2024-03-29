Арсений Дмитриев - статистика
#69 | Нападающий
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2007 (16 лет)
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2007 (16 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|45'