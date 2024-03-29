Владимир Иванов - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|80' - 90'
|Урал (мол)
|1:0
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 46'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|61' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|76' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|80' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -46'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|61' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|76' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)