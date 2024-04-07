Алексей Дайнеко - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дайнеко
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дайнеко
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Ислочь
|2:0
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур