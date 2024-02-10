Ннамди Коллинс - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Ннамди
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2004 (20 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Ннамди
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2004 (20 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|66' - 90'
|Штутгарт
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 29 тур
|05.04.2024
|1' - 65'
|Айнтрахт
|1:1
|Вердер
|Германия. Бундеслига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|66' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|05.04.2024
|1' -65'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:0
|Унион (Берлин)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Боруссия Д (Дортмунд)
|3:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Бохум (Бохум)