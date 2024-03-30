Арсений Скопец - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Скопец
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Скопец
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 90'
|БАТЭ
|1:1
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|1' - 90'
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:3
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|26.04.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|19.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|06.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Гомель (Гомель)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)