Даниил Галята - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Галята
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Галята
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:1
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Ислочь
|2:0
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|21.04.2024
|1' - 46'
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|46' - 90'
|Ислочь
|0:2
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Славия-Мозырь
|2:1
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Неман (Гродно)
|21.04.2024
|1' -46'
|Слуцк (Слуцк)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|13.04.2024
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Арсенал (Дзержинск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)