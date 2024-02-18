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    Дарио Осорио - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дарио
    Фамилия Осорио
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 2004 (20 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.04.2024 1' - 90' Силькеборг 3:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 5 тур
    21.04.2024 1' - 90' Брондбю 2:1 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 4 тур
    14.04.2024 1' - 90' Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген Дания. Суперлига, 3 тур
    07.04.2024 1' - 90' Орхус 0:1 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 11 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2024 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    21.04.2024 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    14.04.2024 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:2 Копенгаген (Копенгаген)
    07.04.2024 1' -90' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    01.04.2024 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    17.03.2024 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 3:0 Вайле (Вайле)
    11.03.2024 1' -90' Рандерс (Рандерс) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    01.03.2024 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
    25.02.2024 Был в запасе Орхус (Орхус) 2:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    18.02.2024 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    04.12.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 5:1 Виборг (Виборг)
    27.11.2023 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    12.11.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:0 Нордшелланд (Фарум)
    05.11.2023 1' -90' Видовре (Видовре) 1:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    27.10.2023 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    10'
    23.10.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    08.10.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    30.09.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.09.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    15.09.2023 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    03.09.2023 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Орхус (Орхус)
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