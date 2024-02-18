Дарио Осорио - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Осорио
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Осорио
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|1' - 90'
|Силькеборг
|3:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 5 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Брондбю
|2:1
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 4 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|2:2
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 3 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2024
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.04.2024
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|14.04.2024
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|07.04.2024
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.04.2024
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.03.2024
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:0
|Вайле (Вайле)
|11.03.2024
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.12.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|5:1
|Виборг (Виборг)
|27.11.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:0
|Нордшелланд (Фарум)
|05.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.10.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|10'
|23.10.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Оденсе (Оденсе)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Орхус (Орхус)