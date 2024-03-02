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    Алан Минда - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Алан
    Фамилия Минда
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 2003 (20 лет)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 Был в запасе Серкль Брюгге 4:1 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 7 тур
    28.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 6 тур
    24.04.2024 1' - 46' Андерлехт 3:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
    21.04.2024 1' - 71' Серкль Брюгге 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
    13.04.2024 1' - 86' Генк 1:1 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
    07.04.2024 1' - 79' Юнион СЖ 2:3 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
    5' 71' 79'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серкль Брюгге 30 8 6 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Генк (Генк)
    28.04.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    24.04.2024 1' -46' Андерлехт (Брюссель) 3:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    21.04.2024 1' -71' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    13.04.2024 1' -86' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    07.04.2024 1' -79' Юнион СЖ (Брюссель) 2:3 Серкль Брюгге (Брюгге)
    5' 71' 79'
    01.04.2024 1' -73' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    17.03.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    47' 4'
    09.03.2024 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.03.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:3 Мехелен (Мехелен)
    21'
    25.02.2024 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    59'
    11.02.2024 1' -46' Гент (Гент) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    42' 10' 54'
    30.01.2024 1' -71' Вестерло (Вестерло) 4:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.01.2024 1' -81' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    20.01.2024 1' -68' Генк (Генк) 1:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    27.12.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.12.2023 1' -81' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    55'
    16.12.2023 84' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    09.12.2023 1' -73' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:3 Антверпен (Антверпен)
    03.12.2023 1' -64' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    33'
    25.11.2023 1' -72' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    46'
    12.11.2023 79' -90' Брюгге (Брюгге) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    81'
    05.11.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    69'
    28.10.2023 79' -90' Мехелен (Мехелен) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    22.10.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    07.10.2023 1' -61' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    29.09.2023 76' -90' Кортрейк (Кортрейк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    24.09.2023 1' -62' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    16.09.2023 1' -69' Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.09.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    27.08.2023 67' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    69'
    19.08.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    77'
    13.08.2023 75' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Генк (Генк)
    05.08.2023 74' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
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