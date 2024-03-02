Алан Минда - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Минда
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Минда
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2003 (20 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|4:1
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 6 тур
|24.04.2024
|1' - 46'
|Андерлехт
|3:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|21.04.2024
|1' - 71'
|Серкль Брюгге
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|13.04.2024
|1' - 86'
|Генк
|1:1
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|07.04.2024
|1' - 79'
|Юнион СЖ
|2:3
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
|5' 71' 79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|30
|8
|6
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Генк (Генк)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|24.04.2024
|1' -46'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.04.2024
|1' -71'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|13.04.2024
|1' -86'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.04.2024
|1' -79'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:3
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5' 71' 79'
|01.04.2024
|1' -73'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|17.03.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|47' 4'
|09.03.2024
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.03.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:3
|Мехелен (Мехелен)
|21'
|25.02.2024
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.02.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|59'
|11.02.2024
|1' -46'
|Гент (Гент)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|42' 10' 54'
|30.01.2024
|1' -71'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.01.2024
|1' -81'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.01.2024
|1' -68'
|Генк (Генк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.12.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|20.12.2023
|1' -81'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|55'
|16.12.2023
|84' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|1' -73'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|03.12.2023
|1' -64'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|33'
|25.11.2023
|1' -72'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|46'
|12.11.2023
|79' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|81'
|05.11.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|69'
|28.10.2023
|79' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|07.10.2023
|1' -61'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.09.2023
|76' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24.09.2023
|1' -62'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|1' -69'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.08.2023
|67' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|69'
|19.08.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|77'
|13.08.2023
|75' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Генк (Генк)
|05.08.2023
|74' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)