Николай Мирский - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мирский
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Мирский
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 72'
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|29'
|19.04.2024
|64' - 90'
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|79' - 90'
|БАТЭ
|1:3
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -72'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|29'
|19.04.2024
|64' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|06.04.2024
|79' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Гомель (Гомель)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)