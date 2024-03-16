Никита Нескоромный - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Нескоромный
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Борисов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Никита
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Нескоромный
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Борисов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:1
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|19.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)