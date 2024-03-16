Трофим Мельниченко - статистика
#81 | Нападающий
|Имя
|Трофим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Мельниченко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Трофим
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Мельниченко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|36' - 90'
|Динамо
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|27.04.2024
|54' - 90'
|Днепр
|0:2
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|36' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|27.04.2024
|54' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|16.03.2024
|1' -40'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)