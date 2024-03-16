Матвей Михайрин - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Михайрин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 2005 (18 лет)
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Михайрин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|70' - 90'
|Динамо
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Гомель
|0:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Динамо
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|70' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.03.2024
|78' -90'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)