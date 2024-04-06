Максим Дроздов - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дроздов
|Команда
|Гомель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дроздов
|Команда
|Гомель
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Нафтан
|0:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Гомель
|2:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Гомель
|0:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|БАТЭ
|1:3
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур