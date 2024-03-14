Айса Абдуллов - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Айса
|Отчество
|Хайдярович
|Фамилия
|Абдуллов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Айса
|Отчество
|Хайдярович
|Фамилия
|Абдуллов
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2024
|81' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)