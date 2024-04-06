Amine Boukamir - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Amine Boukamir
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Amine Boukamir
|Команда
|Шарлеруа
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Моленбек
|1:3
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Эйпен
|1:2
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Кортрейк
|1:2
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 2 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа
|0:0
|Моленбек
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 1 тур