José Neris - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|José Neris
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|José Neris
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Минейро
|3:2
|Пеньяроль
|Кубок Либертадорес, 3 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Пеньяроль
|2:0
|Данубио
|Уругвай. Примера, 8 тур
|11.04.2024
|Был в запасе
|Пеньяроль
|5:0
|Каракас
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|08.04.2024
|Был в запасе
|Депортиво Мальдонадо
|1:2
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч