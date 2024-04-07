Facundo de León - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Facundo de León
|Команда
|Феникс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Facundo de León
|Команда
|Феникс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|1' - 90'
|Расинг М
|2:0
|Феникс
|Уругвай. Примера, 10 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Феникс
|1:2
|Монтевидео Уондерерс
|Уругвай. Примера, 9 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Серро
|0:0
|Феникс
|Уругвай. Примера, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 60'
|Феникс
|1:3
|Ливерпуль
|Уругвай. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч