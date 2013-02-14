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    Марко Рубен - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Рубен
    Команда Тигрес УАНЛ
    Состав Основной
    Родной город Капитан Бермудес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2013 78' -90' Динамо (Киев) 1:1 Бордо (Бордо)
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