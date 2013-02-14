Марко Рубен - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рубен
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Капитан Бермудес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Рубен
|Команда
|Тигрес УАНЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Капитан Бермудес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2013
|78' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Бордо (Бордо)