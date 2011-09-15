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    Радослав Соболевски - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Радослав
    Фамилия Соболевски
    Команда Висла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Висла 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2011 1' -90' Твенте (Энсхеде) 4:1 Висла (Краков)
    23'
    15.09.2011 1' -87' Висла (Краков) 1:3 Оденсе (Оденсе)
    68'
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