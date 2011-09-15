Радослав Соболевски - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Соболевски
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Соболевски
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1976 (46 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.09.2011
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)
|23'
|15.09.2011
|1' -87'
|Висла (Краков)
|1:3
|Оденсе (Оденсе)
|68'