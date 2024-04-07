Takahiro Ko - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Takahiro Ko
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Takahiro Ko
|Команда
|Токио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 90'
|Токио
|2:1
|Киото Санга
|Япония. Джей-лига, 11 тур
|27.04.2024
|1' - 81'
|Альбирекс Ниигата
|1:3
|Токио
|Япония. Джей-лига, 10 тур
|21.04.2024
|1' - 73'
|Токио
|1:2
|Матида Зельвия
|Япония. Джей-лига, 9 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Токио Верди
|2:2
|Токио
|Япония. Джей-лига, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 75'
|Токио
|2:0
|Касима Антлерс
|Япония. Джей-лига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч