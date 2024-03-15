Marco Pledl - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Marco Pledl
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Marco Pledl
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Падерборн
|3:1
|Эльверсберг
|Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Нюрнберг
|0:2
|Падерборн
|Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
|13.04.2024
|1' - 62'
|Падерборн
|1:1
|Карлсруэ
|Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
|28'
|05.04.2024
|Был в запасе
|Падерборн
|2:3
|Герта
|Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|3:1
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:2
|Падерборн (Падерборн)
|13.04.2024
|1' -62'
|Падерборн (Падерборн)
|1:1
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|28'
|05.04.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|2:3
|Герта (Берлин)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Айнтрахт (Брауншвейг)