Александр Бутько - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Бутько
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Бутько
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2024
|70' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)