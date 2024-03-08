Егор Степанов - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Егор
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Степанов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|60' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|72' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|80' - 90'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|83' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|60' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|72' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|83' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|72' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|72' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|90'
|08.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)