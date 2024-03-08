Денис Попенков - статистика
#68 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Попенков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Попенков
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|70' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|70' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|68' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Факел (мол) (Воронеж)