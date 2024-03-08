Никита Калинин - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 2007 (16 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 2007 (16 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2024
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)