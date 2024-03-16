Егор Кресс - статистика
#52 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кресс
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кресс
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|69' - 90'
|Нафтан
|0:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|82' - 90'
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|78' - 90'
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|90' - 90'
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|07.04.2024
|1' - 61'
|Динамо
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|69' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:2
|Гомель (Гомель)
|26.04.2024
|82' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|20.04.2024
|78' -90'
|Минск (Минск)
|1:1
|Нафтан (Новополоцк)
|14.04.2024
|90' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|07.04.2024
|1' -61'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|30.03.2024
|1' -76'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|24'
|16.03.2024
|1' -63'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Нафтан (Новополоцк)