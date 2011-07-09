Анатолий Кицута - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кицута
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Кицута
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.07.2011
|55' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)