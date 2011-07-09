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    Анатолий Кицута - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Анатолий
    Отчество Викторович
    Фамилия Кицута
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    09.07.2011 55' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
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