Антон Лукашов - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лукашов
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2004 (19 лет)
|Имя
|Антон
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Лукашов
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 36'
|Днепр
|0:2
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|13.04.2024
|1' - 54'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|36' 54'
|06.04.2024
|1' - 90'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|5
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -36'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|13.04.2024
|1' -54'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|36' 54'
|06.04.2024
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|17'
|29.03.2024
|1' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|15.03.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|24'