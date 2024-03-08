Дмитрий Андреев - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2007 (16 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Андреев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2007 (16 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2024
|60' -81'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|08.03.2024
|63' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)