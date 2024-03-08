Максим Радченко - статистика
#81 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Радченко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 2007 (16 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Радченко
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 64'
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 71'
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|71'
|05.04.2024
|1' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -64'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|1' -71'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|71'
|05.04.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)