Роман Волков - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 68'
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|74' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|61' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|46' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -68'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|74' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.04.2024
|61' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|46' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|61' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|76' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|70' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)