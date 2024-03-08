Илья Стельмаченко - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Стельмаченко
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Стельмаченко
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|68' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|68' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)